Incidente sulla Gardesana Occidentale: coinvolti tre mezzi, strada chiusa e traffico in tilt

Ferite di poco conto per automobilisti e passeggeri coinvolti, ma pesanti ripercussioni sul traffico a causa di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada Gardesana Occidentale, nel Bresciano.

Lo schianto

Erano le 7.15 di oggi, mercoledì 5 aprile, orario in cui le direttrici della provincia iniziano a essere affollate da pendolari diretti sul posto di lavoro e camion, quando un’auto, un autoarticolato e un autocarro si sono “toccati” sulla statale 45 bis, in territorio comunale di Gavardo.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 39 anni, una donna di 53 e un uomo di 55 anni, trasportati due in codice giallo e uno in codice verde agli Spedali Civili di Brescia e all'ospedale di Gavardo.

Il provvedimento

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, per i rilievi del caso. Date le dimensioni dei veicoli coinvolti, per rimuoverli in sicurezza, la statale è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con auto e mezzi pesanti che hanno “invaso” le strade della viabilità secondaria.

Le alternative

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Gavardo in direzione Trento e Villa Nuova sul Clisi in direzione Brescia. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell'ordine, fanno sapere dalla società del gruppo Fs, "per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".