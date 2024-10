Incidente sulla A21 a Brescia Sud, schianto tra auto e camion: un ferito grave e chilometri di coda

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.00 sulla A21 Brescia-Torino, all’altezza dello svincolo con la A4 Brescia Sud. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolto un’automobile e un autocarro.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L'uomo alla guida dell’auto ha riportato un trauma al bacino e agli arti inferiori e versa in gravi condizioni: è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso. Il conducente del camion ha riportato un trauma cranico, al torace e agli arti superiori. Entrambi sono stati trasportati al Poliambulanza di Brescia.

Allertati anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell’Agenzia per la tutela della salute. A causa dei soccorsi, la circolazione risulta fortemente rallentata e intorno alle 12.30 si registravano ancora tre chilometri di coda.