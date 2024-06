Incendio a Orzinuovi, prende fuoco l’ex cinema multisala dell’Orceana Park: una persona coinvolta

È scoppiato un incendio all’interno dell’ex multisala del centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi, in provincia di Brescia. L’allarme è stato dato martedì pomeriggio intorno alle 18 e sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

Secondo il servizio dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza ci sarebbe una persona coinvolta. Sembra che il rogo sia scaturito dallo scantinato, non è chiaro se per un incidente o per un atto doloso. La struttura, che ha chiuso nel 2013, è abbandonata ma capita che sbandati o persone senza fissa dimora vi si rifugino all’interno.