Paura a Manerbio per un incendio in piazza Aldo Moro: trenta famiglie fuori casa

Manerbio (Brescia) – Un violento incendio ha danneggiato una serie di alloggi popolari a Manerbio, costringendo all’evacuazione di circa 30 famiglie. Almeno 60, 70 persone hanno trascorso la notte all’addiaccio, in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni. L’allarme è scattato intorno alle 20:30 di lunedì sera, quando le fiamme hanno iniziato a divampare. Probabilmente l’origine del rogo è stata nello scantinato di una delle palazzine di piazza Aldo Moro, dove abitano circa 100 persone italiane e straniere.

In pochi minuti, il fuoco si è rapidamente propagato, costringendo i residenti a fuggire dalle loro case. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate anche da Brescia e Verolanuova, insieme all’automedica e a due ambulanze. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, che al momento sembrano riconducibili a un corto circuito o a una perdita. Nonostante la paura, non si sono registrati feriti gravi, anche se alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo e hanno dovuto ricevere le cure del personale sanitario. In tutto, cinque persone sono state medicate, e due portate in ospedale per precauzione. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte, mentre il Comune si è subito attivato per individuare alloggi temporanei per le famiglie evacuate, in attesa di verificare l’agibilità degli edifici. Tra le oltre 60 persone costrette a passare la notte fuori ci sono anche anziani, bambini e disabili, che ora attendono di poter rientrare nelle loro case.