Incastrato fra le lamiere dopo l’incidente È in gravi condizioni

Incidente gravissimo a Ciliverghe di Mazzano nella notte tra mercoledì e giovedì. A ferirsi in modo molto serio è stato un uomo di 51 anni di Mazzano, che però non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, per motivi ancora da ricostruire da parte delle forze dell’ordine è uscito di strada con la sua auto, andando a finire contro un ostacolo. È rimasto incastrato nel groviglio di lamiere. Sul luogo dei fatti sono arrivati i soccorritori del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo e con estrema perizia per toglierlo dalle lamiere, che lo hanno ferito e gli hanno procurato molte lesioni. Dopo essere stato stabilizzato e intubato è stato portato agli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata.