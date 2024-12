In dieci anni un aumento del 50 per cento

L’e-commerce traina la crescita della logistica. Lo sottolinea PoliSLombardia, nella mappatura dei nodi logistici, aggiornato al II trimestre 2024. Sono 802 i magazzini, pari al 28,3% della logistica italiana (al primo posto Milano, poi Pavia e Bergamo). Negli ultimi dieci anni, la superficie totale edificata in Lombardia è aumentata del 50%, da 10 milioni a 15,8 milioni di mq. Per i grandi magazzini si privilegiano terreni edificabili facilmente accessibili (logica green-field) mentre per i magazzini di prossimità si opta spesso per la riconversione di aree industriali dismesse (logica brown-field), dove i costi di bonifica sono compensati dalla vicinanza ai mercati.