Impronte teatrali-Pressione bassa, la rassegna del Centro Teatrale Bresciano e Teatro Laboratorio, propone questa settimana un doppio appuntamento con “Antropolaroid“, con Tindaro Granata, e con le ultime recite dello spettacolo con Sergio Mascherpa “Novecento”.

Stasera alle 21 al teatro Le Muse di Flero (Via Aldo Moro, 109a) va in scena “Antropolaroid” di e con Tindaro Granata (nella foto), che racconta di di una terra - la Sicilia - odiata e rimpianta, passando da un personaggio all’altro, di età in età, da maschio a femmina, in un susseguirsi di giochi e balli. Sullo sfondo, lo spettro incombente della Mafia. Ingresso intero euro 8; ridotto euro 5.

Domani alle 21 all’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano, venerdì alle 21 al Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi e sabato alle 21 nella Sala consiliare di San Zeno Naviglio, ultime recite di “Novecento”, il celebre testo di Alessandro Baricco con la regia di Anna Meacci e Sergio Mascherpa protagonista. Ingresso intero euro 8; ridotto euro 5.