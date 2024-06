Il maltempo non dà tregua. Frane e smottamenti nelle valli. Cedono le strade, viabilità in tilt. Allagamenti in Franciacorta

Tempo da lupi sul bresciano, dove allagamenti e smottamenti sono stati a decine, con il relativo intervento di vigili del fuoco e protezione civile, che hanno lavorato senza sosta anche durante il giorno. A Polaveno, lungo la strada Sp48 che congiunge la Valtrompia con il Sebino si sono verificati tre smottamenti. Il più importante ha travolto un autovelox, danneggiandolo. La viabilità è ferma. Fortunatamente al momento non passava nessuno. Chiusa anche la strada 510 Sebino nel territorio di Gussago, solo dal lato destro, verso Iseo, dove la carreggiata è ceduta. I lavori di ripristino sono iniziati ieri in giornata.

Un altro smottamento si è registrato lungo la strada che da Sale Marasino e Maspiano va verso la frazione di Martignago di Sulzano: al momento è chiusa. Paura, invece, per il torrente Calchere, che si è ingrossato e ha rischiato l’esondazione. In montagna è stato chiuso passo Crocedomini, a causa di un’abbondante nevicata. La strada sarà riaperta in tempi brevi, compatibilmente con le condizioni meteo. È aperta dalla parte della Valtrompia e della Valsabbia. Neve forte al Passo del Tonale e poco sopra ponte di Legno.

In pianura non sono mancati gli allagamenti. A Iseo si è riempito d’acqua il sottopassaggio di via Roma e alcune autorimesse hanno avuto dei problemi. Sarà chiuso fino a domani il parco di Villa Glisenti a Villa Carcina, completamente allagato. Esondazione a Lugana di Sirmione, dove il torrente Ganfo è uscito dagli argini, mentre a Pozzolengo, nell’entroterra Gardesano, un sottopassaggio si è allagato. Un’auto è rimasta bloccata, fortunatamente non c’era nessuno. A San Gervasio Bresciano le strade sono state inondate e in alcuni tratti non erano agibili. Allagamenti anche a Rodengo Saiano in Franciacorta, dove non si poteva passare su alcune strade. Problemi si sono verificati anche a Pisogne, nella zona della Val Palot, dove alcuni alberi malati di bostrico sono caduti a causa della pioggia e del vento. La situazione è tornata alla normalità verso sera.