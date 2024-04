Il Lumezzane vuole centrare l’obiettivo playoff. Contro il Mantova la prima di due gare da vincere

LUMEZZANE (Brescia)

La sfida in casa della pericolante Pro Sesto, che avrebbe dovuto avvicinare in modo significativo il traguardo dei playoff, si è invece trasformata per il Lumezzane in una sconfitta che ha complicato notevolmente il cammino. Quando mancano solo due partite al termine, la squadra di mister Franzini si trova ancora in una posizione utile per gli spareggi-promozione, ma precede la Pro Patria di un solo punto, di due il Renate e di tre Virtus Verona ed Albinoleffe (che affronterà all’ultima giornata). Numeri che, a questo punto, obbligano i rossoblù a superare due autentiche “finali“ per poter conservare il diritto a disputare i playoff. A rendere ancora più impegnativo il percorso che attende i valgobbini ci pensa il calendario, che sabato 20 presenterà il derby lombardo con un Mantova che, reduce da due ko dopo avere festeggiato la promozione in B, non può permettersi di incappare in una sconfitta che rischierebbe di offuscare il prestigioso obiettivo ottenuto proprio grazie al pareggio imposto dal Lumezzane all’inseguitore Padova.

I ragazzi di Franzini sono dunque padroni del proprio destino, ma dovranno cambiare passo rispetto alle ultime uscite che hanno visto una partenza a rilento (con annesso gol subìto e qualche errore di troppo) ed un significativo risveglio nella ripresa. Per concretizzare il sogno dei playoff i valgobbini devono giocare con il giusto spirito per tutti i 90’.

L.M.