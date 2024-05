Il Lecco retrocesso vuole chiudere a testa alta

Per l’onore, per la maglia e per lo straordinario popolo bluceleste! Queste le tre grosse motivazioni per i giocatoti del Lecco che, oggi pomeriggio alle 18, affronteranno al Rigamonti Ceppi la Sampdoria di Andrea Pirlo, squadra in cerca punti pesanti in chiave playoff e che quindi scenderà in campo determinatissima a portare a casa i tre punti. Quella di oggi sarà la prima partita nella quale i giocatori lecchesi scenderanno in campo da retrocessi. E’ chiaro a tutti che a livello motivazionale i ragazzi di Andrea Malgrati dovranno provare ad entrare in campo con ben altro atteggiamento. Lo merita l’intera città e lo merita una tifoseria che ha seguito sempre e comunque la squadra, sostenendola anche nei momenti neri, e che oggi si presenterà in formazione completa al Rigamonti Ceppi, sold out già da qualche giorno. "Noi andremo in campo per provare a dare una soddisfazione, purtroppo una delle poche della stagione, ai nostri tifosi - ha detto Malgrati -. Spazio ai giovani? Chi si impegna gioca, questa è la mia filosofia". Malgrati per il match odierno recupera Beretta, assente col Parma, mentre Beretta, Listkvoski e, ovviamente, Lamanna, out fino a fine stagione, non saranno disponibili.

(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (Salomaa), Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso. Fulvio D’Eri