Il ladro nel frigorifero “Nascondiglio” scoperto: lui, recidivo, in manette

Si è nascosto nel frigorifero usato dai dipendenti del negozio che stava cercando di derubare, ma gli agenti della Questura lo hanno trovato e arrestato. Tutto è iniziato alle prime luci dell’alba quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la segnalazione di rumori sospetti in un negozio di via Apollonio. Appena arrivati sul luogo gli agenti hanno notato una finestra forzata e anche evidenti tracce di sangue che portavano verso l’interno del locale.

Gli agenti hanno così circondato il locale bloccando il malvivente all’interno che ha pensato di nascondersi nel frigorifero per sfuggire alla cattura. Ma non gli è andata bene. I poliziotti lo hanno trovato subito, immobilizzato e portato in Questura. Gli sono stati addebitati almeno tre furti avvenuti nella stessa notte. A poca distanza dal negozio in cui è stato bloccato, era stato visto da un testimone fuggire da un appartamento e nascondere la refurtiva a bordo di un’automobile risultata rubata durante la notte precedente; un altro testimone ha riferito che l’uomo aveva precedentemente tentato di rubare all’interno di una galleria d’arte a poche centinaia di metri dai luoghi dei furti. Infine, gli agenti hanno scoperto che i vestiti indossati dal ladro erano stati trafugati da un hotel del centro cittadino. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione. Il bottino è stato restituito ai proprietari.