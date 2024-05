Il derby bresciano al Desenzano. Per i gardesani finale lombarda

PALAZZOLO (Brescia)

Il derby bresciano dei playoff del girone B di serie D premia la maggior convinzione del Desenzano. I gardesani confermano l’ottimo finale di stagione e si impongono 3-1 in casa della Pro Palazzolo. Sin dai primi minuti la squadra di Contini dimostra di credere nella vittoria e dopo soli 10’ Pirola sblocca il risultato. I padroni di casa non riescono a dare concretezza alla loro reazione e al 25’ Bakayoko firma il raddoppio per i gardesani. Il Palazzolo, però, non ci sta a perdere e al 44’ arriva il gol di Arras, che riapre la contesa, affidando alla ripresa il compito di decidere la squadra promossa alla finale. I padroni di casa tornano in campo nella ripresa decisi a firmare il pareggio che regalerebbe loro la qualificazione, ma i gardesani proteggono il prezioso vantaggio e al 23’ il tris di Guarneri mette definitivamente in cassaforte il successo del Desenzano che in finale sfiderà la Varesina, capace di superare 4-3 il Piacenza nei supplementari.

Luca Marinoni