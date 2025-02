Il Ballet Junior de Genève apre la stagione della danza

Si apre con il Ballet Junior de Genève la stagione della grande danza internazionale 2025 del Teatro Grande di Brescia. Martedì alle 20, nella sala principale del Grande, protagonista sarà la compagine giovanile della celebre formazione svizzera. Porterà in scena un trittico contemporaneo che trasporterà il pubblico in un viaggio in cui il movimento, l’uso sapiente di luci e ombre e la scelta composita del colore divengono il linguaggio espressivo di tre diversi coreografi. Si inizia con Cathedral del valenciano Marcos Morau che indaga il mistero della natura e dell’esistenza umane. Segue Touch Base, creata da Marne Van Opstal nell’agosto 2019 per il Summer Intensive Course al Nederlands Dans Theater. Tenir les temps di Rachid Ouramdane chiude la serata con uno dei pezzi più danzati del coreografo algerino che parte da un interrogativo: chi controlla ciò che accade nella nostra società che, ogni giorno di più, corre a diverse velocità?