Ha un malore e cade dalla bici. Pensionato lotta per la vita

Un uomo di 75 anni è stato trovato privo di sensi a terra in via San Zeno dopo essere caduto dalla propria bici. È accaduto ieri in tarda mattinata a Mazzano, sotto il sole cocente. L’uomo ha probabilmente avuto un malore. I primi soccorritori, giunti sul posto, hanno trovato il pensionato in arresto cardiaco. Grazie al tempestivo intervento del 118 e all’uso del defibrillatore, il pensionato è stato stabilizzato prima del trasporto d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’anziano avrebbe perso i sensi mentre pedalava, probabilmente colto da un improvviso malore, cadendo poi violentemente sull’asfalto. Il pronto intervento ha probabilmente salvato la vita al ciclista, che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia. La sua prognosi è riservata.

I soccorritori sono intervenuti anche a Monte Isola, dove un altro anziano, questa volta di 82 anni, è caduto dalla bicicletta mentre si trovava sulla strada di Peschiera Maraglio che costeggia il lago. Non è noto se abbia avuto un malore. Le sue condizioni non sono gravi. È stato soccorso dai volontari di Monte Isola e poi portato in ospedale a Iseo.

Milla Prandelli