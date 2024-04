“Spende 368mila euro ai Gratta e vinci senza vincerne uno solo”: la storia di ludopatia portata in piazza a Brescia Il caso è stato protagonista di un flash mob organizzato sabato per le strade della città dal Consorzio Acrobati: “L’obiettivo è sensibilizzare le persone a non giocare e agganciare quanto prima chi lo fa”