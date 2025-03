Fanno un frontale e polverizzano la parte anteriore delle auto, una si adagia su un fianco, ma i conducenti si salvano e riportano ferite lievi. Esito miracoloso per uno schianto terribile avvenuto ieri mattina alle 9,30 sulla strada tra il centro di Gottolengo e la frazione di Solaro. I conducenti, un 25enne e una 30enne, sono stati portati in ospedale in codice giallo.