Giovane trovato morto vicino ai binari del treno. La vittima è un karateka

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina intorno alle 11.30 a poca distanza dai binari della linea ferroviaria Milano-Mortara. Stefano Salanitro aveva 33 anni ed era noto per la sua attività sportiva di karateka. Ancora non è chiaro se sia rimasto vittima di un incidente oppure se si sia trattato di un gesto volontario. Sta di fatto che la zona nella quale si è verificato l’episodio è tristemente nota in città per essere stata in passato quella scelta da diverse persone per gesti autolesivi. La salma è stata rinvenuta alla base della massicciata; il personale medico del 118 ne ha constatato il decesso sul posto. Dai primi rilievi medico-legali pare che la morta possa essere compatibile con l’impatto, forse di striscio, con un treno. U.Z.