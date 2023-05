Ghezzi confermato, con i suoi consiglieri: "Tradizione di buon governo"

Nulla è cambiato a Calolziocorte. Il sindaco Marco Ghezzi (nella foto) è stato riconfermato alla guida del terzo paese più importante della provincia di Lecco e con lui sono stati riconfermati praticamente tutti i consiglieri comunali della sua maggioranza di centrodestra. C’è solo una novità: Silvia Maria Gisella Bosio, in quota a Fratelli d’Italia, figlia d’arte dell’ex assessore Patrizia Milani, prende il posto dell’azzurra Pamela Maggi che non si è ripresentata agli elettori. Gli altri della "nuova-vecchia" compagine di governo sono tutti veterani: in ordine di preferenza Aldo Valsecchi, Cristina Valsecchi, Tina Balossi, Fabio Pio Mastroberardino, referente lecchese di Fratelli d’Italia, Dario Gandolfi, Luca Caremi, segretario della Lega del paese della Val San Martino, Eleonora Rigamonti, Daniele Butti, coordinatore provinciale della Lega, Marco Domenico Bonaiti e Ebe Pedeferri. Pure la trazione della coalizione resta leghista. Sette eletti su 12, sindaco compreso nei 12, sono del Carroccio.

"A Calolziocorte per la sesta volta il sindaco è ancora della Lega, a dimostrazione di una lunga tradizione di buon governo del centrodestra nella città! - non manca di sottolineare, rimarcando chi in paese comanda, l’ex senatore e questore di Palazzo Madama Paolo Arrigoni, che a sua volta è stato sindaco a Calolziocorte, ora presidente di Gse, Gestore dei servizi energetici, la Spa per l’energia del ministero di Economia e Finanza –. Congratulazioni e auguri di buon proseguimento al sindaco Marco Ghezzi. Completano il consiglio comunale per la maggioranza tre consiglieri di Forza Italia e due di Fratelli d’Italia".

Pochi cambiamenti pure sui banchi di opposizione: per Calolziocorte Bene Comune tornano in aula Sonia Mazzoleni, che era la candidata sindaco, e Cesare Valsecchi, ex sindaco, più i nuovi arrivati Anna Brina Frigerio e Wilma De’ Flumeri; per Cambia Calolzio resta invece Diego Colosimo.

Daniele De Salvo