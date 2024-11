Gasolio in strada. Scivola in moto muore a 32 anni

La moto scivola su una chiazza di gasolio rimasta sull’asfalto ed esce di strada. Il conducente cade, ma rimane praticamente illeso. La passeggera invece finisce con la testa proprio sopra il guardrail e perde la vita. Poteva essere un incidente senza conseguenze quello capitato ieri in territorio di Barghe, sulla Provinciale 237 del Caffaro. Ma una tragica coincidenza l’ha appunto trasformato in trappola mortale. La vittima è Claudia Cocchetti, una trentaduenne bergamasca di casa a Sarezzo. La donna viaggiava seduta sul sellino posteriore di una BMW R1250 e il bolide procedeva serpeggiando tra una curva e l’altra sulle strade della Vallesabbia, ieri illuminata da un sole quasi estivo. Pochi minuti prima delle 16, in località san Gottardo, ecco che sulla carreggiata è comparsa una scia luminescente. Il conducente della moto, che pure pare non procedesse a velocità sostenuta, non è riuscito a controllare il mezzo, la moto ha perso aderenza sull’asfalto ed è caduta.

L’uomo alla guida alla fine non si è fatto nulla: si è solo sbucciato un ginocchio. La passeggera invece è caduta male, ha picchiato con violenza il capo contro il guardarail e si è procurata un devastante trauma cranico, che non le ha lasciato scampo. Sul posto la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato un’automedica e un’ambulanza. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la trentaduenne, deceduta in strada. Dell’incidente si sta occupando il Consorzio della Locale della Vallesabbia. Gli agenti hanno diramato un appello via social per rintracciare il conducente dei veicolo che ha perso la sostanza oleosa sull’asfalto e poi si è dileguato senza curarsi di segnalarlo. Al vaglio le immagine delle telecamere.

Beatrice Raspa