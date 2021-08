Brtescia - Grave incidente sul lavoro a Gargnano, nel Bresciano. In via Panoramica 9, una strada che sale verso Tignale, un escavatore si è ribaltato a causa di un improvviso cedimento del terreno, che in quel punto sembrava stabile e sufficiente a sopportare il peso del mezzo. L’uomo che si trovava alla guida del mezzo, un imprenditore di 45 anni, è rimasto sotto il mezzo.

Immediate le richieste d'aiuto al numero unico per emergenze 112, che sul luogo dei fatti ha inviato un’automedica, un’ambulanza e l’elicottero da Brescia. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Salò e i tecnici dell’Asst del Garda. L'uomo è stato estratto da sotto il mezzo, ma fortunatamente era rimasto protetto dalla gabbia dell'escavatore. Il 45enne ha riportato una serie di traumi alla schiena ed è stato portato in elicottero agli Spedali civili di Brescia, dove ora medici e infermieri si stanno prendendo cura di lui. Il codice di ricovero è rosso e la prognosi riservata. L’uomo non ha mai perso coscienza.