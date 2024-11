Gardone Val Trompia: fiorista rapinata e ferita al volto

Gardone Val Trompia, 1 novembre 2024 – Paura per la fiorista del negozio “Hobby in fiore”, che ieri, giovedì 31 ottobre, è stata rapinata da un malvivente a volto coperto mentre usciva dal suo negozio.

L’uomo impugnava un’arma, apparentemente una scacciacani. Erano le 19 circa e la donna, dopo aver messo via l’incasso di giornata, stava lasciando il suo negozio. Il rapinatore le ha strappato la borsa, colpendo vigorosamente la signora in viso e ferendola alla bocca.

In quel momento la via dove si trova la bottega era quasi deserta. Forse le poche persone che si trovavano in zona non hanno notato l’uomo mascherato che ha aggredito la fiorista, scambiandolo per una delle tante persone con indosso un costume per la festa di Halloween. Sulla vicenda indagano i carabinieri.