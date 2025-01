Garda, grandi pulizie. Nei fondali del Garda anche una bicicletta

L’Epifania ha portato una pesca miracolosa al Porto di Rivoltella, dove il gruppo dei diversamente raccoglitori di Desenzano ha ripescato una bicicletta, insieme ad altre decine di rifiuti. "Una pesca prolifica – commenta Enzo Fattori, noto per la sua attività volontaria e gratuita di raccoglitore di rifiuti –. Abbiamo ripulito il fondale del porto e trovato di tutto, mountain-bike, occhiali da sole, copri motore della barca, bottiglie di vetro. La sensazione è che stia diventando sempre peggio, sempre più rifiuti, anche se a parole sono tutti per l’ambiente".

Un’attività costante, che non si è interrotta nel corso delle vacanze di fine anno: nelle scarpate attorno ai parcheggi dell’ospedale di Desenzano, sono stati raccolti 8 quintali di rifiuti, conferiti nei contenitori della differenziata dell’ospedale, senza aggravio per i costi a carico della cittadinanza. Il turismo è di massa, l’educazione di pochi, verrebbe da dire. Non solo a Desenzano, ma ovunque.

Per questa attività di pulizia, Fattori è anche stato protagonista di un acceso scontro con il Comune, che, a tutela delle persone vista la presenza di ordigni bellici sul fondale del lago (che possono arrivare in spiaggia), ha vietato qualunque movimentazione di materiale. Ad aprile scorso, a Fattori era stata così elevata una sanzione, per avere raccolto rifiuti in spiaggia. Contro la multa, l’uomo ha fatto ricorso, ma l’udienza al giudice di pace è stata fissata per il 6 aprile 2026. "Faccio in tempo a morire", scherza Fattori, che nel frattempo non si è comunque fermato nella sua opera di volontariato. "Se vedo qualcosa di piccolo, prendo i miei rampini e raccolgo. Quando vedo che ci sono carichi grossi, avviso il sindaco o il vicesindaco. L’ho fatto qualche giorno fa, per pulire il porto vecchio. Ho sentito il sindaco, lui nel giro di un quarto d’ora mi ha detto che avrebbe avvisato il capo dei vigili, che mi avrebbe fatto un permesso, ma avrei dovuto fare un corso di aggiornamento, anche per gli altri volontari. Per me va bene, basta che possa continuare".

Federica Pacella