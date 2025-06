L’imprenditore Streparava guida Confindustria Brescia

Apertura, cambiamento, crescita. Questi i tre pilastri del mandato di Paolo Streparava, nuovo presidente di Confindustria Brescia. Amministratore delegato del Gruppo Streparava, 54 anni (29 in associazione), Streparava succede a Franco Gussalli Beretta, che ha aperto l’assemblea generale. Sul palco, anche Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

Tra le difficoltà maggiori dell’industria bresciana (e non solo), l’adeguamento alle nuove disposizioni ambientali introdotte dal Green Deal europeo, "una delle strategie più ambiziose, ma al contempo complesse e fallimentari, della Commissione Europea". A questo si aggiungono il disallineamento delle competenze, i costi energetici, le difficoltà di un settore trainante come l’automotive, ma anche l’inverno demografico, con l’occupazione trainata dagli over 45.

"Senza un apporto migratorio e correttivi strutturali, la popolazione attiva potrebbe scendere a 642 mila unità nel 2043, dagli attuali 814 mila. Se così sarà, accumuleremo perdite anche superiori ai 90 miliardi di euro di ricchezza economica per la nostra comunità". Streparava conferma l’impegno delle imprese e dell’associazione, ma invoca fatti concreti, dall’Europa e dal Governo.