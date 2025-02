Brescia, rubano la borsetta a un’anziana e fuggono via: tre donne arrestate dopo un inseguimento in auto

Brescia, 1 febbraio 2025 – Hanno derubato della borsetta una anziana signora credendo di farla franca. Non solo: quando hanno capito di essere nel mirino della polizia, che le ha notate mentre scappavano dall’esercizio commerciale, hanno trascinato con l’auto di cui erano a bordo un operatore del Commissariato del Carmine per alcune decine di metri, rischiando di ferirlo in modo grave. Grazie a lui e ai colleghi non è stata così.

È accaduto giovedì scorso in un supermercato di via Della Volta, attorno alle dieci del mattino, quando l’equipaggio di una volante del Commissariato Carmine ha notato nel parcheggio del supermercato, due donne che si precipitavano di corsa all’interno di un’autovettura con targa spagnola. Alla guida c’era una terza signora, che ha ingranato la marcia e si è allontanata con tutta fretta. Insospettitosi, gli agenti di Polizia hanno inseguito l’auto.

Quando improvvisamente la stessa si è arrestata una delle persone a bordo ha lanciato per terra una borsa. Subito dopo il veicolo è ripartito, portando con sé per circa 50 metri uno degli agenti precipitatosi sul posto e rimasto incastrato nella portiera. Il collega che era alla guida della macchina di servizio ha sbarrato la strada al vicolo su cui si trovavano le ladre, che sono poi state identificate e tratte in arresto per furto con destrezza aggravato. Nella giornata di ieri, a seguito di rito direttissimo, sono stati convalidati gli arresti in flagranza. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria, l’agente è rimasto illeso.