Fuori controllo le bollette di gas e luce

Mentre i salari restano bassi, crescono i prezzi delle bollette per effetto dei cambi unilaterali dei contratti. "Riceviamo segnalazioni e reclami sempre più frequenti per gli aumenti indiscriminati delle bollette del gas con aumenti raddoppiati o triplicati", spiega Giovanni Punzi (nella foto), presidente di Adiconsum Brescia. Nonostante i prezzi di mercato del gas naturale di febbraio 2024 siano gli stessi di giugno 2021, le bollette di luce e gas pagate dalle famiglie italiane nel 2023 sono aumentate, rispetto a tre anni fa, mediamente di 328 euro (+26,2%). Aumenti che distributori e fornitori di energia hanno fatto su caparre e cauzioni in capo ai consumatori, aumentando la quota fissa presente nelle bollette, per coprire la crisi di liquidità del 2022. Anche l’inflazione nel settore energetico ha concorso a farle “lievitare”.

Le aziende si giustificano in ragione del meccanismo del silenzio-assenso del consumatore. "Una norma da revisionare in fretta – Punzi – perché mette in difficoltà gli utenti allargando la platea dei poveri energetici e mettendo in mora tante famiglie, oltre a generare inevitabilmente un pesante contenzioso. Per quanto ci riguarda, come Adiconsum Brescia, stiamo esaminando insieme ai consumatori tantissime bollette anomale, al fine di verificare se ci sono variazioni unilaterali, modifiche contrattuali, comunicazioni non ricevute o, peggio, informazioni non comunicate. In questi primi mesi dell’anno ne abbiamo contestate diverse e siamo arrivati ad attivare già due conciliazioni presso la Camera di Commercio di Brescia". Dal canto suo Adiconsum nazionale ha chiesto alle aziende di ricercare con sollecitudine soluzioni sostenibili economicamente, con il coinvolgimento delle Associazioni consumatori riconosciute dalla legge e con le quali esistono protocolli di conciliazione. F.P.