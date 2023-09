Festa del Borgo a Bergamo: otto secoli da protagonista a Borgo Palazzo

Un appuntamento che celebra l’intera città di Bergamo promuovendo lo spirito di un quartiere che vanta oltre 800 anni di storia, fulcro nevralgico del commercio cittadino sin dal medioevo. Dopo il successo del 2022, torna oggi nel capoluogo orobico, nel quartiere cittadino di Borgo Palazzo, la Festa del Borgo, con la sue 200 botteghe aperte, street food, spettacoli di buskers, musica all’aria aperta, aree sportive (o dedicate ai più piccoli). L’evento, giunto alla 13^ edizione, vuole essere la "punta di diamante" di un percorso di valorizzazione strategica, economica e qualitativa del quartiere.

Grazieall’associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo, attiva dal 1994, e al supporto di enti locali e istituzionali, la kermesse farà risplendere l’antico borgo di Bergamo. Lungo la passeggiata pedonale, che per un chilometro e mezzo inviterà la gente a vivere Borgo Palazzo come un centro commerciale all’aria aperta, ci saranno anche gli spettacoli del Bergamo Buskers Festival, con la direzione artistica di Marco Pesce. Sono previsti numerosi show ed esibizioni. In particolare, il Bergamo Buskers Festival si articolerà su tre postazioni lungo via Borgo Palazzo e piazza S.Anna al civico 18 e 90, per un totale di 12 spettacoli. Nell’anno in cui Bergamo è Capitale italiana della cultura, il festival sposa uno dei quattro temi principali, quello della cultura come cura, e si propone come medicina per lenire malasseri e tensioni quotidiane grazie a risate e buonumore. Tra le esibizioni in programma, spiccano quelle del marionettista Dante Cigarini, accompagnato dai suoi pupazzi, del verticalista Johnathan Rojas, di Oleg Murzintsev, che si esibirà in acrobazie su rolla Bolla alternandosi alle clownerie di Karen Show.

"Borgo Palazzo è un rione antichissimo - sottolinea il sindaco del capoluogo orobico, Giorgio Gori - e ha ritrovato vitalità. L’anno scorso la via era intransitabile, ci aspettiamo lo stesso oggi".Michele Andreucci