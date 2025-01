Felice Maniero sarà processato. Presente in aula

“Faccia d’angelo“ torna in tribunale a Brescia. Lo farà il 28 aprile, a un processo nel quale è imputato di minacce e lesioni aggravate nei confronti di un agente di polizia. L’ex boss della mala del Brenta Felice Maniero, già condannato proprio a Brescia per maltrattamenti alla ex compagna, per anni ha vissuto a Brescia sotto il falso nome di Luca Mori, un’identità di recente cambiata. Stando all’accusa il settantenne il 16 giugno 2016 ebbe una violenta lite con un automobilista a Mompiano. Il poliziotto, in borghese, si mise in mezzo per stoppare l’alterco. A quel punto Maniero l’avrebbe prima urtato con l’auto in retromarcia, poi gli avrebbe sferrato calci e pugni, infine avrebbe minacciato di investirlo. Ieri il suo legale, avvocato Rolando Iorio, ha chiesto che Maniero venga processato in videoconferenza, ma la giudice Maria Chiara Minazzato ha respinto l’istanza. Si partirà il 28 aprile con i primi testi.