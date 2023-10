Evade dai domiciliari per cinque volte per stare con gli amici

Amici per la pelle, anche a costo di tornare in prigione. Un 20enne di Oggiono condannato ai domiciliari è stato arrestato per evasione. È scappato di casa per andare a trovare i suoi amici. Il giovane, un italiano di 20 anni appunto, lo scorso febbraio è stato condannato per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver cominciato a scontare la pena in carcere, gli sono stati concessi i domiciliari. Nel giro di poche settimane, tra settembre e questo mese, però i carabinieri, durante i consueti giri per verificare che se ne restasse chiuso nel suo appartamento come ordinato dal giudice, non lo hanno trovato in casa per 5 volte. Il motivo delle fughe? Usciva, anzi evadeva, per ritrovarsi con gli amici in un parcheggio della zona.