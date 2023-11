Incidente a Entratico, auto esce di strada e finisce nel fiume: ferito un 20enne

Entratico (Brescia), 4 novembre 2023 – Incidente in via Nazionale, a Entratico, nel Bresciano, nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 3.30.

Un’automobile, guidata da un ragazzo di 20 anni, ha perso il controllo e si è ribaltata nel fiume adiacente alla carreggiata. Ancora da chiarire le cause.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura e dopo aver affidato alle cure mediche il giovane hanno recuperato con l’ausilio della Gru la macchina per riportarla in strada.

Sul posto anche i carabinieri e il 118. Il ragazzo fortunatamente non è in gravi condizioni ed è stato trasportato al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.