È la Notte della Cultura. Dj set, musica e racconti

Notte di suoni e parole in piazza Mercato, a Brescia, per la Notte della Cultura. Dalle 19, la piazza diventerà un palco a cielo aperto, dove si alterneranno Montoya Dj Set, con un Dj set a base di elettronica e sonorità latine (cumbia colombiana) impreziosito a tratti dall’uso di un violino elettrico; a seguire, Phonobeat (funky/afro beat/jazz/rap e, dalle 22,30, Dowdelin, band moderna, ballabile e cosmopolita che rappresenta perfettamente un mood europeo multiculturale. Alle 21, invece, il Cortile del Broletto ospita Futebol e musica afrobrasiliana, con il “musicteller” Federico Sacchi che racconta il legame indissolubile tra Futebol e musica afrobrasiliana. Un vero e proprio ‘documentario dal vivo’ con band live per una storia in cui i ruoli si confondono: campioni che si cimentano con le sette note (Pelé, l’ex torinista Junior), popstar con velleità calcistiche (Wilson Simonal), promesse mancate che diventano cantori supremi del calcio carioca (Jorge Ben).