Bedizzole, droga e munizioni nascosti in un negozio: due arresti

Brescia, 17 agosto 2023 – Droga, materiale per il confezionamento delle dosi e svariate munizioni nascosto in un negozio di Bedizzole, nel Bresciano: arrestati due uomini.

A fermare i due, i carabinieri della stazione locale che, nel corso della quotidiana attività di controllo per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, all'interno di un esercizio pubblico hanno rinvenuto nelle disponibilità dei due titolari 170 grammi di hashish suddiviso in panetti, alcuni grammi di cocaina e tutto il materiale necessario al confezionamento in dosi dello stupefacente, tra cui bilancini di precisione e sostanza da taglio. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute 99 munizioni calibro 22 non denunciate e non regolarmente detenute.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.