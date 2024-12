Attraversano tre regioni con 25 kg di cocaina nel doppiofondo dell’auto: arrestati a Brescia

Brescia – Due cittadini serbi sono stati arrestati dalla polizia in provincia di Brescia dopo essere stati scoperti a trasportare circa 25 chili di cocaina in auto. L'intervento è scattato alla vigilia di Natale, da parte del personale della Squadra Mobile e della Sisco di Brescia, su attivazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, insieme con le Squadre Mobili di Genova e di Alessandria e la polizia Stradale di Brescia. Nello specifico, nell'ambito dei servizi organizzati in corrispondenza delle festività natalizie, gli agenti hanno individuato la vettura, segnalata in ingresso nel territorio nazionale dalla frontiera di Ventimiglia, che aveva percorso la tratta autostradale attraversando Liguria, Piemonte e Lombardia fino a giungere nel territorio bresciano.

Dopo un primo controllo effettuato nei confronti dei due occupanti, sono emersi elementi di discordanza in merito all'identità di uno di essi. I successivi approfondimenti condotti presso la Questura di Brescia hanno consentito di rilevare che effettivamente l'uomo disponeva di documenti falsi e che risultava destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio per traffico internazionale di stupefacenti. I poliziotti hanno quindi effettuato ad un'accurata perquisizione dell'auto, scoprendo così l'esistenza di un doppio fondo collocato nella parte anteriore dell'abitacolo, all'interno del quale erano nascoste 20 confezioni plastificate termosaldate con all'interno cocaina per un valore di circa 800mila euro. Nei confronti dei due, il gip ha convalidato l'arresto disponendo l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.