Montichiari, farmaci letali a pazienti Covid: assolto anche in appello il primario Carlo Mosca

Brescia – Arriva una seconda assoluzione, in Appello, per il dottor Carlo Mosca. Il primario reggente del pronto soccorso di Montichiari era finito alla sbarra, dopo l’arresto nel 2021, con l’accusa di aver aver ucciso due pazienti Covid iniettando loro farmaci incompatibili con la vita. La Corte d'assise d'appello di Brescia, invece, ha confermato quanto deciso in primo grado e ha mandato assolto il medico 50enne che ha sempre respinto con forza le accuse mossegli da due infermieri.