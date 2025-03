Dieci euro ogni dieci etti. Volumi salvati dal macero

Un tanto al chilo per fare il carico di libri. Sabato approda per la prima volta a Brescia “Librokilo“, iniziativa che salva migliaia di volumi destinati al macero, trovando loro nuovi lettori. Lo fa in un’edizione ancora più sostenibile grazie alla collaborazione con Rete Cauto, unione di cooperative bresciane che da trent’anni s’impegna per la promozione dell’economia circolare e della sostenibilità integrata.

Una partnership che nasce da una visione condivisa: ridurre gli sprechi e dare nuova vita alle risorse. Perché tanti volumi finiscono al macero? L’Associazione Italiana Editori calcola che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85mila novità: circa 234 libri al giorno. La maggior parte finisce in pochi mesi al macero: spreco di carta ed esubero di trasporti che impattano sull’ambiente.

A “Librokilo“ si possono portare libri propri da rimettere in circolo. La scelta sarà tra oltre 6mila volumi di narrativa, saggistica, graphic novel e molto altro. Il prezzo, 10 euro al chilo. “Librokilo“ nasce infatti proprio dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale: chi partecipa potrà selezionare i libri e pesarli sulla bilancia per portare a casa un tesoro fatto magari di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.

Per ogni donazione si riceve un buono da utilizzare subito per nuovi acquisti. L’invito è di portare con sé una borsa riutilizzabile, evitando lo spreco di plastica e carta. L’iniziativa si svolgerà al Mo.Ca - Centro per le Nuove Culture, spazio che ha trasformato un palazzo storico in un luogo d’innovazione culturale: il contesto ideale per ospitare un evento che unisce cultura e sostenibilità.

Federica Pacella