Desenzano, motociclista di 45 anni muore dopo lo schianto contro la barriera di un cantiere

Desenzano del Garda (Brescia) – Tragico incidente stradale, all’alba di mercoledì 29 maggio, in provincia di Brescia. Sulla tangenziale che collega Desenzano a Peschiera del Garda è morto un motociclista 45enne che, stando alla prime ricostruzioni, si sarebbe schiantato contro il cantiere stradale che si trova in corrispondenza dell’uscita della Sp11 per Sirmione, in territorio di San Martino della Battaglia. Il centauro avrebbe fatto tutto da solo, finendo contro una barriera in cemento. Non ci sono altre vetture coinvolte. Inutile l’arrivo di ambulanza e automedica: il 45enne è morto sul colpo. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia stradale, con pesanti ricadute per il traffico.

Il precedente

Lunedì 27 maggio, a non molta distanza dall’incidente odierno, due camionisti sono morti sulla Sr 11 tra Peschiera del Garda e Sirmione in seguito allo scontro frontale fra i mezzi pesanti che guidavano.

I mezzi coinvolti nel devastante incidente di Peschiera del Garda

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate all'ospedale di Peschiera.