Desenzano del Garda, crolla il balcone di casa: anziana precipita dal secondo piano

Un’anziana di 86 anni è precipitata dal secondo piano di casa dopo a causa del crollo del balconcino della sua villetta. La donna, residente in via Flaminia 136 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stata portata in codice giallo all’ospedale.

La caduta è avvenuta da un’altezza di circa dieci metri e non sono chiare, al momento, le condizioni dell’ottantaseienne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza delle Alpi e sono stati allertati anche i Vigili del fuoco e il commissariato di polizia di Desenzano del Garda.

Sul crollo del balcone, parte di una villetta residenziale, si dovranno fare accertamenti e verificare l’integrità strutturale dell’edificio.