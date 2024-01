Brescia, ragazzo di 23 anni spara contro la casa di una donna con figli: “Vi vengo ad ammazzare”

Avrebbe sparato contro la casa dell’ex fidanzata del fratello, dove lei vive coi i suoi figli. Per questo un ragazzo di 23 anni è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri a Dello, in provincia di Brescia. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma l’intenzione era di uccidere, come ha annunciato lo stesso ventitreenne con un video su Facebook pubblicato poco prima dell’assalto: “Vi vengo ad ammazzare”.

Poco dopo il folle gesto, ha pubblicato una diretta Facebook in cui ha rivendicato l’azione: “Vi siete salvati perché non eravate in casa, ma domani torno. Io ho le armi”. Il giovane è stato arrestato per minacce e danneggiamento con esplosione di colpi di armi da fuoco, atti persecutori e porto in luogo pubblico di arma da fuoco.

Non sono chiare, al momento, le ragioni dell’attacco. Nell’ordinanza di custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari ha scritto che il ventitreenne “si mostrava alla guida di un’auto e minacciava i rivali, mostrando una pistola e un fucile e proferendo minacce, anticipando che si stava recando presso al loro abitazione per ucciderli e che avrebbe sparato in casa con le armi mostrate nel video”.