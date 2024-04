Corteno Golgi, auto esce di strada e finisce nel torrente Sant’Antonio: paura per una famiglia

Corteno Golgi (Brescia), 1 aprile 2024 – Incidente, poco prima delle 19 del giorno di Pasqua, in via Les a Corteo Golgi, nel Bresciano.

Un’auto ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando nel torrente Sant’Antonio, dopo un volo di circa 8metri. Salva per miracolo la famiglia che si trovava a bordo: papà di 43 anni, mamma di 42 e bimbo di 7 anni. Per nessuno di loro si è reso, infatti, necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa Aprica e un'automedica dell'ospedale di Edolo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Ponte di Legno, ma non è chiaro cosa possa aver causato l'improvvisa sbandata. Di certo non ci sono altri veicoli coinvolti.