Controllo di vicinato. Residenti “arruolati“

Il Comune di Prevalle istituisce il “Gruppo di controllo del vicinato“. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale su proposta della commissione sicurezza, e in sintonia con la Prefettura di Brescia. "La particolarità di questo strumento di prevenzione della criminalità presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia – spiegano dal Comune – chi parteciperà dovrà prestare attenzione a ciò che avviene nel suo quartiere, segnalare tramite il proprio coordinatore situazioni inusuali e comportamenti sospetti alle forze dell’ordine, collaborare con i vicini fornendo reciproca assistenza e creare un canale di comunicazione per scambiare informazioni".