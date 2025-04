Consumo d’alcol per strada. È giro di vite

Stop a bottiglie e bicchieri di vino, birra e super alcolici da consumare per strada: fino al primo novembre, per effetto di un’ordinanza del sindaco Franceschino Risatti (nella foto), nel borgo gardesano sarà vietato vendere, acquistare o consumare alcolici fuori da locali e ristoranti. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e il decoro in una delle mete turistiche più frequentate d’Italia, con oltre un milione di visitatori l’anno, moltissimi dei quali stranieri. Chi verrà sorpreso con birra, vino o superalcolici in mano in aree pubbliche – dalle vie del centro al lungolago passando per le zone adibite a spiaggia – rischia sanzioni dai 25 ai 500 euro.

L’amministrazione punta a evitare assembramenti, degrado e comportamenti incivili, soprattutto nei mesi estivi, quando l’afflusso di turisti raggiunge il picco. "Il consumo indiscriminato di alcolici all’aperto – spiega il Comune – può portare a violazioni delle norme civiche e inquinamento ambientale, con bottiglie e rifiuti abbandonati". L’amministrazione assicura controlli e si impegnerà a far comprendere le nuove disposizioni ai turisti che magari arrivano ignari delle restrizioni.

Mi.Pr.