Consegnato il nuovo edificio dell’Ateneo. Tre piani a uso di studenti e professori

Sarà fruibile entro Natale, ma da ieri è ufficialmente consegnato alla città, il nuovo edificio dell’Università degli studi di Brescia tra via Porta Pile e via Battaglie, dopo più di tre anni di cantiere. Un intervento da 5,5 milioni, di cui 2,8 finanziati da Roma con il Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche. Si tratta di un progetto di importante rigenerazione urbana, che ha trasformato un edificio in stato conservativo precario in un nuovo spazio a servizio della comunità universitaria. La ristrutturazione dell’edificio, vicinissimo alle sedi delle macroaree di Giurisprudenza e di Economia, rientra nel programma di crescita dell’Ateneo cittadino e rappresenta uno dei primi processi di rigenerazione urbana che interessano il centro storico della città.

Nell’edificio trovano posto spazi per studenti e docenti universitari. Il primo, il secondo e il terzo piano sono a uso esclusivo dei docenti e offrono sale riunioni, sale lettura e uffici. Gli altri piani sono a disposizione degli studenti e offrono sale studio e zone ristoro e relax. Le sale studio portano i nomi dei corsi d’acqua sotterranei di Brescia, richiamati anche nella grafica dipinta sui muri, gli spazi sono accessibili a persone con disabilità motoria e visiva, grazie alla segnaletica tattile e auditiva. All’inaugurazione di ieri hanno partecipato il rettore Francesco Castelli; il sindaco Laura Castelletti; Ivana Passamani, delegata all’Edilizia universitaria e Campus sostenibile; Alessandro Paderno, Ufficio Progettazione di Ateneo e Gestione Edifici; Benedetta Venturelli, presidente del Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord.

F.P.