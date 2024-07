Consegna un pugnale . Ma a casa aveva bombe della Seconda guerra

Si reca al comando dei vigili per segnalare il rinvenimento sulle colline bresciane di un pugnale antico, risalente al XIV secolo, il suo comportamento insospettisce gli agenti, i quali decidono di fare scattare una perquisizione domiciliare. Risultato: a casa dell’uomo, un 40enne, c’erano tre ordigni bellici (della Seconda guerra mondiale), una bomba da mortaio, uno spezzone di granata d’artiglieria americana, una spoletta austriaca due baionette anni Trenta, polvere da sparo e un metaldetector, utilizzato proprio per scovare reperti bellici. Pur essendo inerti, gli ordigni hanno reso necessario l’intervento degli artificieri di Cremona. Il “collezionista“, invece, è stato denunciato per detenzione illegale di armi ed esplosivi.