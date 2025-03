Conducenti cercasi per un posto sicuro

Autisti cercansi per il trasporto pubblico locale. Domani al Centro per l’impiego di Brescia di viale Bornata, si terrà una nuova tornata di selezione di personale, nell’ambito dei progetti messi atto dal Settore Lavoro della Provincia di Brescia per avvicinare domanda e offerta di occupazione. In programma una giornata di presentazione del percorso per candidarsi al corso, totalmente gratuito, per l’abilitazione alla guida con patente D e CQC. L’obiettivo è quello di implementare l’organico di autisti di Brescia Trasporti Spa, attraverso assunzioni a tempo indeterminato. I candidati che supereranno l’iter di selezione, a cui possono accedere persone tra i 21 e i 55 anni di età, in possesso di licenza media e di patente B, verranno assunti da Brescia Trasporti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi e verranno iscritti al corso di guida.