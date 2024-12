Città verde ed energia. Due classi bresciane premiate per l’impegno sui temi ambientali

Due classi bresciane premiate dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per il Quotidiano in classe, che annovera tra i partner anche quotidiano.net. Si tratta della IV° BLS del Liceo Camillo Golgi di Breno e della III° ITT Istituto Salesiano Don Bosco di Brescia, che hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta a Firenze, nella Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana. "I tantissimi lavori che ci sono arrivati – ha commentato Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio - sono stati valutati e selezionati con attenzione e rigore, ma è stata dura. Erano tutti di ottima qualità. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti con forza in questo percorso intrapreso 25 anni fa per contribuire a formare i cittadini di domani. Queste attività, rese possibili alla preziosa collaborazione dei nostri partners, unite a tutte quelle che l’Osservatorio Permanente Giovani -Editori promuove nella scuola secondaria superiore italiana hanno un unico e solo obiettivo: quello di aiutare i giovani di oggi che saranno i futuri cittadini ad essere sempre più responsabili, indipendenti, liberi, così da renderli sempre più attori e sempre meno spettatori della nostra società". La classe del “Don Bosco“, accompagnata dalla professoressa Francesca Oliva, è stata premiata per la tesina relativa al tema “La città verde“, nell’ambito del progetto triennale E-project: ecological Literacy, promosso dall’Osservatorio con Enel. Gli studenti del “Golgi“, invece, sono stati premiati nell’ambito del secondo concorso “Le 5 E dell’energia“. "L’energia è un tema sempre più centrale per le vite di tutti e per la sostenibilità del nostro pianeta – ha detto Emiliano Maratea, responsabile affari istituzionali Enel area appenninica – la collaborazione tra Osservatorio Permanente Giovani - Editori ed Enel si inserisce in questo contesto per coinvolgere studenti e docenti nella transizione energetica e riflettere insieme su un nuovo modo di vivere e di utilizzare l’energia, perché da tale approccio dipende il futuro della Terra e di tutti noi. Da questa bella opportunità, promossa dall’Osservatorio, nascono così in tante scuole italiane dei laboratori di elaborazione del pensiero, da cui prendono forma i progetti davvero interessanti degli studenti".