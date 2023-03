L'area sotto sequestro nel cimitero Vantiniano a Brescia

Brescia - Svolta nell'inchiesta aperta dalla procura di Brescia per la vicenda delle esumazioni di quasi 2.500 tombe di bimbi mai nati o vissuti poche ore, o giorni, al cimitero Vantiniano in città.

Il pm Antonio Bassolino ha disposto il sequestro probatorio di un settore del camposanto. I sigilli sono stati apposti in mattinata su quattro aree dalla polizia giudiziaria.

Il fascicolo, aperto inizialmente senza indagati sulla scorta dell'esposto di quasi 20 famiglie, ora è passato a modello 21. Due dirigenti del Comune sono state iscritte al registro degli indagati con l'ipotesi di vilipendio di tombe e sepolcri.

L'inchiesta riguarda l’esumazione di 2.500 bimbi mai nati avvenuta tra ottobre e novembre 2021, di cui molti genitori non erano a conoscenza: il Comune aveva affisso gli avvisi sull’albo pretorio e nel cimitero, ma gli interessati contestano la scarsa visibilità: in alcuni casi, non erano presenti neanche i nomi per ragioni di privacy.