Ciclopedonale sul lago di Iseo. Taglio del nastro

Da oggi la nuova pista ciclopedonale da Toline a Govine di Pisogne, completamente affacciata sul lago d’Iseo, è una realtà. Si svolge questa mattina, difatti, l’inaugurazione di quello che, unitamente alla ciclopedonale Vello Toline, si caratterizza come l’itinerario per pedoni e ciclisti più pittoresco del lago d’Iseo. L’appuntamento è fissato alle 11.15 nella località Cavallo Bianco, da cui si partirà per una camminata lungo la nuova pista, che ora collega quasi direttamente il centro di Pisogne alla frazione di Vello di Marone.

Saranno presenti le autorità comunali, tra cui il sindaco Federico Laini, e alcuni rappresentanti della Regione Lombardia. Intanto, proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Ponte di Legno al Passo Tonale. È già completato un tratto della pista, che scende dal Tonale fino all’ex colonia dei vigili del fuoco, mentre il consorzio d’impresa Ati, composto da Paccani Costruzioni e Fasanini, è attualmente impegnato a estendere il percorso fino alla Val Sozzine. Questo segmento correrà parallelo alla statale 42, includendo una sezione a sbalzo per offrire panorami mozzafiato. Per garantire la sicurezza durante i lavori, è stato installato un impianto semaforico sulla statale 42, poco prima dell’ex colonia, per chi proviene da Ponte di Legno. Contestualmente, sono in fase di completamento anche i lavori nella parte bassa della ciclopedonale, in zona Val Sozzine. La nuova ciclopedonale Tonale-Ponte di Legno si integrerà con le infrastrutture esistenti, come quelle di "Fondovalle", "Karolingia" e "Tonale-Po", quest’ultima parte della rete che collega Monaco a Milano. L’importo complessivo per la realizzazione della ciclopedonale ammonta a un milione e mezzo di euro. Mi.Pra.