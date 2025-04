Cardinal Re, la guida del Vaticano “vacante“

BORNO (Brescia)

Brescia e la Valle Camonica, tramite il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, accompagneranno Papa Francesco nell’ultimo viaggio. Sarà infatti il porporato camuno a celebrare i funerali del pontefice e a convocare il conclave.

"Recentemente Papa Francesco ha rinominato il cardinale Giovanni Battista Re decano del Collegio cardinalizio – spiega monsignor Pietro Chiappa, vicario episcopale territoriale per la zona Valcamonica, Sebino Franciacorta e Fiume Oglio –. A sede vacante il riferimento ultimo è lui. Ha una età e salute invidiabili, ho celebrato con lui in Mortirolo poco tempo fa e ho avuto suo nipote come seminarista. È ben consapevole del suo ruolo e sa svolgerlo bene senza supponenza e con spirito di grande servizio".

Il cardinale Re ha da sempre fortissimi legami con la Valcamonica: torna spesso tra i suoi monti ed è stato promotore dell’elevazione dell’Adamello a Vetta Sacra della Patria alcuni anni fa. "Il cardinale ha legami forti e saldi con la nostra valle – aggiunge monsignor Pietro Chiappa –. Ha ancora la residenza a Croce di Salven di Borno. Nonostante si avvicendino i papi lui è sempre ritenuto così affidabile da consegnargli ciò che i Santi Padri hanno di più prezioso. Da sacerdote ringrazio il Signore per aver concesso al santo Padre di concludere la missione in una modalità significativa: il giorno di Pasqua ha dato l’ultima benedizione, la più importante, a tutto il mondo, e ha salutato passando la sua gente. È tornato alla casa del Padre l’indomani del grande giorno".

Milla Prandelli