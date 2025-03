In Val Seriana in azione Sole, il cane che scova bocconi avvelenati: scoperto un uomo intento a maneggiare esche

Ardesio (Brescia), 19 marzo 2025 – Un cane in aiuto di altri cani, capace di scovare bocconi avvelenati seminati da chi non ama il migliore amico dell'uomo, tanto da arrivare a cercare di ucciderne alcuni a caso. Nelle scorse ore è entrato in azione Sole, il cane-agente dell’Unità cinofila della Polizia Provinciale di Brescia, addestrato per le operazioni antibracconaggio e antiveleno.

Sole, il suo conduttore e altri colleghi in forza a Brescia sono stati chiamati a dare supporto ai colleghi della Polizia Provinciale di Bergamo per le attività di bonifica in seguito agli accertamenti scattati per l’avvelenamento di un cane nei boschi della Val Seriana. Sole si è messo subito al lavoro nei boschi di Ardesio, fra le località Zulino e Monte Zanetti.

Nel corso delle operazioni di bonifica, a circa 1.450 metri di quota, la pattuglia composta dagli agenti delle Provinciali di Bergamo e Brescia, insieme a Sole, si è inaspettatamente imbattuta in un uomo intento a maneggiare esche, per il quale è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Bergamo per reati specifici in materia di tutela della fauna selvatica, uso di esche e bocconi avvelenati nonché per il delitto tentato di uccisione di animali e maltrattamento.