Calcinato, incidente in moto: gravissimo un 18enne, ferita una 17enne

Calcinato (Brescia), 10 settembre 2024 – Perde il controllo della moto, cade, finisce rovinosamente a terra e ora è grave in ospedale. E’ successo nella tarda serata di lunedì, a Calcinato. A rimanere coinvolto nell’ennesimo incidente stradale è stato un diciottenne. Ferita, seppure in modo lieve, anche la ragazza che era con lui, una diciassettenne che era seduta dietro.

L’allarme è scattato il 9 settembre intorno alle 22,30 in via Santa Maria. Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti della polstrada il centauro avrebbe fatto tutto da solo, sbandando e per motivi in corso di accertamento schiantandosi con la due ruote sull’asfalto.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi, in particolare un residente che pare avere visto l’incidente mentre si trovava sul balcone di casa. La centrale di Prima emergenza Areu ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Una volta a Calcinato però i sanitari hanno ritenuto di dover chiedere l’intervento dell’elisoccorso, che è decollato apposta da Sondrio per raggiungere la provincia di Brescia.

Il giovane motociclista è stato accompagnato in volo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha riportato un serio trauma cranico, ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto critiche. E’ invece miracolata la passeggera minorenne. A quanto si è appreso, se l’è cavata con lesioni lievi, e per lei l’intervento è stato classificato in codice giallo. L’ambulanza l’ha condotta all’ospedale di Cremona per accertamenti.