Brescia-Edolo e i treni all’idrogeno: via ai lavori di sostituzione di rotaie e traverse

Brescia, 30 giugno 2024 – Inizieranno nella notte tra domani e martedì i lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria sulla tratta Brescia-Bornato, lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord, dove tra qualche mese transiteranno per la prima volta in Italia pure i primi treni all’idrogeno.

Le operazioni saranno svolte prevalentemente di notte per non interferire con la normale circolazione ferroviaria, ma non è escluso che si possano protrarre durante la giornata con lo stop della tratta e l’uso di bus sostituivi. "

Sono lavori di rinnovo e risanamento dell’armamento ferroviario che prevedono la sostituzione di rotaie e traverse, attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore - dicono dalla società di gestione - che occupa 60 persone/notte per una produzione massima di 1 chilometro a notte; sarà cambiato il pietrisco, grazie all’utilizzo della macchina risanatrice della massicciata, che impegna 15 persone/notte e sostituisce fino a 250 metri di massicciata a turno. Il cantiere partirà dalla città di Brescia e proseguirà quindi lungo la linea fino alla stazione di Bornato. Le lavorazioni in concomitanza di passaggi a livello potrebbero prolungarsi anche in orario diurno, comportando la sospensione del servizio ferroviario, oltre alla modifica temporanea della circolazione stradale locale".

Gli interventi prioritari sulla tratta Brescia-Bornato avranno termine a settembre, mentre la attività secondarie e finiture verranno svolte successivamente. L’intervento è finanziato dalla Regione con 17 milioni per la tratta Brescia-Bornato e 47 per la Artogne-Edolo, dove i lavori partiranno da fine settembre.